TCU: venda das distribuidoras da Eletrobras não está na pauta desta quarta

O Tribunal de Contas da União (TCU) informou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o processo de análise da privatização das seis distribuidoras deficitárias da Eletrobras se encontra com a procuradora-geral Cristina Machado, depois de ter sido enviado pelo relator do caso, ministro José Múcio Monteiro. A votação da matéria não está na pauta da votação de quarta-feira, 11, informou a assessoria do órgão.

A assessoria explicou que o processo das distribuidoras chegou a ir a votação no último dia 20 de março, mas foi retirado de pauta. Também não há previsão de quando será votado. "O processo está no gabinete da procuradora-geral e depois volta para o relator, que então envia para votação", explicou a assessoria.

O BNDES informou nesta terça ao Broadcast que depende da autorização do TCU para publicar o edital de venda das distribuidoras. O edital estava previsto para ser divulgado nesta quarta, mas deverá ficar para o final de abril. A expectativa do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., e de que o leilão das empresas aconteça no dia 21 de maio. Nem o BNDES, nem o TCU confirmaram a previsão.