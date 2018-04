Anúncio de gravidez de Isis Valverde pegou Globo de surpresa

10/04/2018 | 19:11



Isis Valverde anunciou por meio das redes sociais que está esperando seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com André Resende. Após Leo Dias divulgar a novidade, a atriz resolveu fazer um textão e explicar que não retomou o namoro com o modelo por causa da gravidez.

Agora, há um problema em vista. Segundo informações do colunista Flavio Ficco, Isis estaria no elenco de Espelho da Vida, que está na fila das novelas das seis. A estrela seria uma das protagonistas da trama de Elizabeth Jhin, porém, a Globo, surpresa com a notícia, agora estaria pensando o que fazer, para substituí-la.

O ESTRELANDO entrou em contato com a assessoria da emissora, que informou apenas o seguinte:

Não começamos a divulgar a novela ainda. A escalação para a obra está em processo.

Atualmente, a novela das seis é Orgulho e Paixão, estrelada por Nathalia Dill e Thiago Lacerda.