Andreense está na final do ‘Dancing Brasil’

Miriam Gimenes



11/04/2018 | 07:00



Será escrito hoje o último capítulo da terceira temporada do Dancing Brasil, da Rede Record. A partir das 22h30, o público poderá assistir às performances das três finalistas, a apresentadora Geovanna Tominaga, a atriz Bárbara Borges e a modelo Raissa Santana. Cada qual com suas coreografias, elas disputarão o prêmio de R$ 500 mil.

Bárbara Borges, em especial, estará acompanhada do bailarino andreense, e que atualmente mora em São Bernardo, Marcos Eduardo da Costa, 30 anos. Se o casal sair vencedor, ele ganhará um carro zero-quilômetro. “As expectativas são as melhores possíveis para a final. Tivemos um crescimento muito grande durante a competição e os jurados falam que a Bárbara foi a que mais teve evolução durante o programa todo”, analisa Marcos, otimista.

Embora não possa adiantar os ritmos que serão apresentados nas três coreografias, ele diz que uma delas terá grande identificação com o público brasileiro. “Em outra faremos um mix, o chamado show dance, com seis ritmos diferentes e ela finalizará com uma coreografia solo.”

O rapaz, que costuma se apresentar com sua mulher, Larissa Costa, e com ela mantém o Estúdio Artístico Viva Pela Dança (Avenida Maria Servidei Demarchi, 1.134), em São Bernardo, diz que assim que terminar o programa, feito no Rio de Janeiro – onde ele está desde dezembro –, voltará para a região para ministrar aulas.

A decisão do vencedor estará na mão do telespectador, que escolherá quem vai se sair melhor no show musical. Os jurados, Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho, não darão notas desta vez, mas avaliarão as performances, ajudando quem está em casa a manifestar o seu veredicto. A vencedora será anunciada ao vivo pela apresentadora Xuxa Meneghel .