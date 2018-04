Tifanny renova com Sesi Vôlei Bauru para nova temporada da Superliga

10/04/2018 | 18:20



Alvo da maior polêmica desta edição da Superliga feminina de vôlei, a oposta Tifanny disputará a competição por ao menos mais uma temporada. Nesta terça-feira, ela renovou seu contrato com o Sesi Vôlei Bauru para disputar a edição 2018/2019 da principal competição de vôlei do País.

Tifanny foi um dos grandes destaques da atual edição da Superliga tanto pela performance em quadra - foram 308 pontos em 14 jogos - quanto pela polêmica fora dos jogos. Atleta transgênero, ela foi alvo de críticas por parte de times e jogadoras rivais por apresentar suposta força acima das demais.

Apesar das reclamações, a jogadora está dentro das regras do Comitê Olímpico Internacional (COI), da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) e da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Ela fez a cirurgia para mudança de sexo - algo que o COI não vê como obrigatório - e mantém a taxa de testosterona bem abaixo dos 10 nmol por litro permitidos - a dela é 0,2 nmol/l.

Nesta Superliga, ela se destacou pela alta média de pontos. Foram 5,4 pontos por set, a melhor média até o momento da Superliga - o Bauru foi eliminado nas quartas de final da atual edição, que ainda está em disputa.

"O primeiro motivo que me fez optar pela renovação foi a receptividade que tive por aqui, todo o carinho da torcida, da cidade e a forma com que todos me acolheram e me protegeram de todas as polêmicas surgidas. Todos estiveram comigo do início ao fim e foram uma família para mim. E, como gostei muito daqui, quis continuar", declarou Tifanny.

A oposta passou a defender o Bauru no ano passado, vindo do italiano Golem Palmi. Antes defendera equipes masculinas tanto na Superliga quanto fora do País. Agora Tifanny sonha com a primeira convocação para a seleção brasileira. A lista será anunciada provavelmente na segunda-feira pelo técnico José Roberto Guimarães.