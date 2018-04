Barbieri promove entradas de Cuéllar e René no time titular do Flamengo

10/04/2018 | 17:39



O técnico interino Maurício Barbieri comandou nesta terça-feira um trabalho tático no Flamengo e deu as primeiras pistas da equipe que deve estrear no Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador.

Em relação ao time eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca na derrota para o Botafogo, as novidades são as entradas do lateral-esquerdo René e do volante Cuellar nas vagas de Geuvânio e Jonas, respectivamente.

Com a entrada de René, Everton, que atuou como lateral-esquerdo improvisado, volta para o meio-campo. Vale lembrar que para essa partida de estreia, o zagueiro Rhodolfo e o atacante Felipe Vizeu estão suspensos por terem se xingado no duelo contra o Corinthians pela 36ª rodada do Brasileirão do ano passado.

Rhodolfo dificilmente teria condições de entrar em campo porque ainda se recupera de uma lesão na panturrilha. Mas Vizeu teria condições. Os jogadores pegaram dois jogos de suspensão, mas o Flamengo tentará encurtar a pena.

O time titular rubro-negro treinou nesta terça-feira, com Diego Alves; Pará, Juan, Rever e René; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Diego, Everton e Henrique Dourado. O elenco volta a treinar em dois períodos nesta quarta.