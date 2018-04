Mulher registra noite cuidando dos filhos para incentivar a empatia entre mães

10/04/2018 | 17:14



Pais e mães enfrentam noites em claro quando seus filhos ainda são pequenos e, como a tarefa é cansativa, a solidão é um sentimento que muitas vezes pode acometê-los. Pensando nisso, uma mãe nos Estados Unidos gravou as dificuldades de uma noite em sua casa e publicou o vídeo para que pais e mães se reconhecessem na árdua tarefa de cuidar dos filhos.

Mãe de três crianças pequenas, Melanie Darnell estava sozinha em casa com os eles porque o marido tinha viajado a trabalho. O vídeo começa às 22h, quando ela se deita, e termina às 6h20 da manhã, quando ela se levanta. Nesse intervalo, ela passa algumas horas acordada confortando os filhos e tentando fazê-los voltar a dormir.

"Você tem duas metas noturnas quando se torna mãe: dormir o suficiente e suprir as necessidades nutricionais e emocionais de seus filhos. É um difícil equilíbrio", escreveu Melanie em seu Instagram.

Por isso, ela pede que todas a mães acordadas durante a madrugada por causa dos filhos pensem nas outras que também podem estar fazendo a mesma coisa, para que não se sintam sozinhas e infelizes, mas sim conectadas.

"A neném que você nina esta noite, um dia talvez terá a oportunidade de olhar para as estrelas com a filha dela no colo. Ela estará pensando em você e agradecendo tudo o que você fez por ela", disse Melanie.