Selena Gomez pede para fotógrafos a deixarem em paz: - Vocês estão me assustando

10/04/2018 | 17:11



Ainda não se sabe exatamente se Selena Gomez e Justin Bieber realmente terminaram o namoro, mas recentemente a cantora estava curtindo uma festa com amigas, enquanto o astro não parece estar lidando bem com a situação de incerteza, já que jogou o celular de um fã no chão.

Agora, foi a vez da estrela teen demonstrar que não está com vontade de falar sobre Justin. Quando estava saindo de um Starbucks na Califórnia, ela se deparou com um grupo de paparazzi que a esperava do lado de fora. Uma das fotógrafas logo a questiona:

- Selena, o Justin é como um irmãozinho pra você?

Neste momento, Selena calmamente se vira para ela e pede:

- Vocês se importam? Posso ter o resto do dia de folga? Vocês estão meio que me assustando.

A paparazzo então tenta rebater, afirmando que a profissão é competitiva e que há outros fotógrafos lá também.

Enquanto se caminha para o carro e sem olhar para trás, Selena apenas conclui:

- Está tudo bem. Deus te abençoe.

Lidou bem, né?