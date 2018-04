Correção: Abel admite 'apreensão' por altitude e prevê duelo difícil para o Flu

10/04/2018 | 17:01



O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira pela estreia na Copa Sul-Americana, diante do Nacional Potosí, no Maracanã. Mas o técnico Abel Braga já pensa no duelo de volta, que acontecerá nos 4.067m da cidade boliviana, dia 10 de maio, e tem lhe causado "apreensão". Por isso, pediu um resultado positivo na ida, para ficar em boas condições para decidir a vaga na casa do adversário.

"Jogar em uma altitude de quatro mil metros causa uma certa apreensão. Este primeiro jogo vai ser complicado porque precisamos atacar e não sofrer gols", declarou nesta terça-feira. "Temos um time de meninos, mas menos jovem do que tínhamos ano passado. Vamos para um jogo sabendo o que temos e o que não devemos fazer. São 180 minutos e os últimos 90 vão ter um grau de dificuldade ainda maior."

Trata-se da primeira partida do Fluminense desde a traumática queda nas semifinais do Campeonato Carioca, com o gol sofrido no último lance diante do Vasco. E a evolução apresentada pela equipe ao longo do Estadual deixou Abel animado. "Não surgindo tantas dificuldades como ano passado, a gente pode brigar por coisas maiores este ano", considerou.

Um dos nomes importantes para esta arrancada no segundo turno do Carioca foi o atacante Pedro, que se estabeleceu como titular e terminou o Estadual como artilheiro, com sete gols. "O Pedro, jogo a jogo, está crescendo. Quem vier nesta posição vai ter que brigar com ele. Acabou a desconfiança dele e do torcedor com ele", projetou Abel.

Nesta terça, o Fluminense anunciou a contratação de João Carlos, que chega justamente para disputar uma vaga com Pedro, após se destacar na Cabofriense no Carioca. "O João Carlos foi observado por nós. Prende muito bem a bola na frente, é ambidestro. Surgiu essa possibilidade. Achamos uma aposta válida", afirmou o treinador.