Maninho responderá por lesão corporal dolosa grave

Junior Carvalho



10/04/2018 | 17:03



O ex-vereador de Diadema Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, e seu filho, Leandro Eduardo Marinho (ambos do PT), responderão por lesão corporal dolosa grave. A Polícia Civil de São Paulo recebeu nesta terça-feira laudo do IML (Instituto Médico-Legal), que indicou que o grau da agressão sofrida pelo empresário Carlos Alberto Benettoni, 56 anos, é de natureza grave. A pena para este crime é de um a cinco anos de prisão.

Com este laudo, resultante de exame de corpo de delito feito em Bettoni nesta terça, a polícia complementou o indiciamento de Maninho e Leandro, feito ontem, segundo informações do delegado Wilson Zampieri, responsável pelas investigações do caso, no 17º DP (Ipiranga). Como antecipou o Diário na edição desta terça-feira, um terceiro suspeito de agredir Bettoni também será ouvido e possivelmente indiciado pelos mesmos crimes. Trata-se de Paulo Cayres, o Paulão, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Na quinta-feira, ao empurrarem e chutarem Bettoni, a vítima bateu a cabeça no para-choque de um caminhão e sofreu traumatismo craniano grave e segue internado no Hospital São Camilo, na Capital. O tumulto aconteceu nas redondezas do Instituto Lula, no bairro Ipiranga, na Capital, poucas horas depois de o juiz Sérgio Moro decretar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).