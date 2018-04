Nosso projeto é a candidatura à Presidência, afirma Meirelles

10/04/2018 | 16:26



O agora ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles reafirmou nesta terça-feira, 10, após a posse de seu sucessor, Eduardo Guardia, que seu projeto é a candidatura à Presidência da República. Ele acrescentou que tem tido bom desempenho das pesquisas qualitativas. "À medida em que as pessoas têm acesso a nós, que estabilizamos a economia brasileira, que o Brasil agora está crescendo e que tiramos o Brasil da pior recessão da história, a reação é muito forte e positiva", informou.

Questionado se o avanço das investigações sobre pessoas do círculo de relacionamento do presidente Michel Temer traria alguma alteração na agenda, Meirelles disse que é preciso aguardar o trabalho das instituições. "A agenda segue normal", afirmou.

Ele não informou quem será o novo secretário executivo do Ministério da Fazenda. Disse que a decisão caberá a Guardia. No figurino de candidato, Meirelles posou sorridente para selfies e foi muito solícito com todos os que o abordavam.