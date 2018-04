Demi Lovato anuncia que irá adiar shows no Brasil: Estou completamente de coração partido

10/04/2018 | 16:11



Demi Lovato anunciou por meio de suas redes sociais que vai adiar seus shows da turnê pela América do Sul. Em seu Twitter, ela escreveu a seguinte mensagem:

Estou completamente de coração partido por ter que fazer este anúncio hoje... por causa de problemas de produção nós vamos mudar as datas da turnê Tell Me You Love Me. Equador, Costa Rica e Panamá, eu estou devastada por ter que cancelar esses shows.

A cantora continua:

Realmente odeio que tenhamos que fazer isso e nós tentamos o nosso melhor, mas houve alguns imprevistos e problemas de produção. Se você não puder ir às novas datas nós te reembolsaremos. Eu sinto muito mesmo. Eu prometo que vou fazer valer a espera e espero vê-los em breve. Eu amo muito vocês!

No Brasil, Demi passaria por São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza nos dias 19, 21, 24 e 27 de novembro, respectivamente. A assessoria da cantora informou que as novas datas foram reagendadas para abril do ano que vem. Em comunicado, há as seguintes informações, para quem quiser o reembolso:

Por questões de produção, está adiada para novembro/2018 a turnê da cantora Demi Lovato pelo Brasil. Os shows que seriam realizados neste mês de abril foram reagendados da seguinte maneira:

SÃO PAULO: 15/abril ? 19/novembro

RIO DE JANEIRO: 17/abril - 21/novembro

RECIFE: 19/abril - 24/novembro

FORTALEZA: 21/abril - 27/novembro

Pela mesma razão, os shows que aconteceriam no Equador, Costa Rica e Panamá tiveram que ser cancelados.

Os ingressos já adquiridos valem para as novas datas, nas respectivas cidades. Porém, para os clientes que optarem pelo cancelamento, os ingressos serão reembolsados de 19 de abril a 19 de maio da seguinte forma:

1. Compras efetuadas pelo site www.eventim.com.br:

A. Enviar o número do pedido que deseja cancelar para cancelamento@eventim.com.br inserindo no título do e-mail: ESTORNO DEMI LOVATO;

B. O cancelamento será realizado automaticamente pelo sistema de venda EVENTIM;

C. O estorno será realizado na sua totalidade, incluindo as taxas de conveniência e entrega;

D. A solicitação do cancelamento será enviada para o banco emissor do cartão utilizado na compra. O valor será estornado na fatura de seu cartão, conforme prazos e regras das administradoras dos cartões de crédito;

E. Uma vez cancelado, não há possibilidade de reversão.

2. Compras realizadas na Bilheteria:

A. Compras efetuadas com cartão de crédito: a solicitação de estorno será enviada automaticamente às administradoras dos cartões utilizados no pagamento. O valor será estornado na fatura de seu cartão, conforme prazos e regras das administradoras dos cartões de crédito;

B. Compras efetuadas em dinheiro ou cartão de débito: o valor será reembolsado em dinheiro no local onde o ingresso foi adquirido;

Uma vez cancelado, não há possibilidade de reversão.