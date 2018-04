Cleo Pires revela: -Queria ser stripper ou cantora

10/04/2018 | 15:11



A mais nova cantora do pedaço não para com os projetos! Cleo Pires, que lançou recentemente seu primeiro álbum, publicou no Stories de seu Instagram uma prévia de uma sessão de fotos sensuais que fez, para deixar os fãs curiosos.

Segundo o jornal Extra, a sessão aconteceu em uma hamburgueria na Mooca, em São Paulo. A cantora usava uma lingerie de couro preta e escreveu apenas Aguardem! no vídeo em seu Stories. Cléo ainda tirou foto ao lado do rapper Soulja Boy e o ex BBB Caruso, que estavam presentes no ensaio. O ex-BBB tietou a cantora e publicou uma foto ao lado dela em seu Instagram.

Em entrevista para a colunista Marina Caruso, Cleo contou que quis ser stripper quando mais nova.

- Uma vez, aos 12 anos, dei uma entrevista com o meu pai em que eu dizia que queria ser stripper ou cantora. Sonhava com o dia em que seria descoberta como cantora. Imaginava alguém chegando e dizendo: É você! Mas como não aconteceu, virei atriz. Aí, no fim do ano passado, depois de emendar uma novela e três filmes, falei: Agora, vai. Foi bom porque logo começo a gravar de novo.

Cleo será vilã na próxima novela das sete, O Tempo Não Para. Ela também desmentiu a história de que decidiu parar de usar o sobrenome Pires por ter brigado com a mãe, Glória Pires.

- Sempre quis ser só Cleo, que nem a Cher, sabe? E Cleo é Glória em grego, sabia? Amo minha mãe, amo minha família. Estamos super próximas.