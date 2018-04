Internautas acusam Kaysar de assédio sexual por não parar de acaraciar Jessica após ela pedir, no BBB 18

10/04/2018 | 15:11



Kaysar está passando por alguns apertos no Big Brother Brasil 2018. O brother está sendo acusado pelos internautas de assédio sexual, afinal, o sírio estava deitada com Jessica, acariciando-a e, ao pedir para Kaysar parar de beijá-la, o participante não deu ouvidos e continuou com os gestos:

- Chega - disse Jessica.

- Ah, que é isso! Por que chega? - Kaysar então continuou a beijar seu pescoço.

Após a sister continuar falando que ela não queria a continuação da ação, os twitteiros de plantão se posicionaram perante o assunto e o vídeo, disparando na internet:

Kaysar beijando Jessica mesmo com a sister falando não. Tirem suas próprias conclusões.

E o que foi esses vídeos do Kaysar tentando mesmo depois da Jessica ter falado não mil vezes? Assédio, né? E ainda tem gente defendendo? Vocês são podres.

Estão acusando o Kaysar de assédio, alguém colocou apenas uma parte do vídeo... - adicionando um vídeo de maior duração onde ela afirma: Você sabe que beijo no pescoço é meu ponto fraco, né?

E ai? O que você achou disso? Porém não foi a única coisa feita pelo sírio que chamou a atenção dos telespectadores. De acordo com o jornal Extra, o brother, que se diz de origem humilde, teve outra contradição: uma jaqueta avaliada em sete mil reais encontrada por Paula na mala de Kaysar.

O amigo do participante, Fernando Almondes, contudo, defendeu o garçom:

? A jaqueta é falsa. Aqui em Curitiba tem como comprar tudo quanto é tipo de réplica. Kaysar trabalha de garçom! Ver que dizem que a família dele e rica e tantas outras coisas dá aquele nojinho interno [das acusações]. Eu observo os haters no Twitter, e a maioria é adolescente ocioso.

E, para completar as tensões pré-paredão entre Jessica e Kaysar, Mahmoud liberou uma captura de tela nas redes sociais em que mostra ter sido bloqueado pelo sírio - ou melhor, pelas pessoas que administram a conta do brother no Instagram. O sexólogo e ex-BBB disparou:

Os administradores do primo me bloquearam no insta dele. Depois não me culpem se eu torço pelas meninas.