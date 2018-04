Prévia da ABPO sobre venda de papelão ondulado em março sobe 2,1%

10/04/2018 | 14:52



As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 2,1% em março na comparação com o mesmo mês de 2017. Ante fevereiro, houve expansão de 13,2%, para 304,828 mil toneladas. As informações, que são prévias, foram divulgadas nesta terça-feira, 10, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).

No acumulado de janeiro a março as vendas de papelão ondulado somaram 866,750 mil toneladas, 3,66% acima do mesmo intervalo do ano passado.