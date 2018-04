Universitários bloqueiam via na Esplanada em protesto a corte no orçamento

10/04/2018 | 14:29



Um grupo de estudantes da Universidade de Brasília (UnB) invadiu no início da tarde desta terça-feira, 10, uma das duas vias da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, bloqueando totalmente o tráfego no sentido Rodoviária do Plano Piloto.

Os estudantes atearam fogo em sacos de lixo, pedaços de madeira e no que mais encontram pela frente. A Polícia Militar desviou o trânsito no local e os estudantes prometem invadir a sede do Ministério da Educação (MEC) a qualquer momento. Também já houve desavenças entre servidores públicos da UnB e os alunos.

Os cerca de 700 alunos da universidade estão concentrados em frente ao prédio do MEC desde mais cedo. Os alunos, apoiados por servidores da universidade, protestam contra o corte no orçamento da UnB. A PM bloqueou as entradas do ministério, mas o protesto agora toma uma das pistas da Esplanada.

O MEC havia resistido em receber representantes do grupo, porém voltou atrás e concordou em dialogar com os manifestantes. O protesto também está sendo usado para repudiar o governo Temer.