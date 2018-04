Fluxo total de veículos nas estradas pedagiadas cresceu 0,6% em março

10/04/2018 | 14:25



O fluxo total de veículos pelas estradas pedagiadas do País cresceu 0,6% em março comparativamente a fevereiro, descontados os efeitos sazonais, divulgou nesta terça-feira, 10, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). O índice é calculado em parceria com a Tendências Consultoria Integrada.

Na mesma base de comparação, as passagens de veículos leves pelas praças de pedágios avançaram 0,3% ante fevereiro, com ajuste sazonal, e a circulação dos pesados cresceu 1,2%.

"Considerando a série livre dos efeitos sazonais, a alta no mês do índice total foi proporcionada tanto pela expansão do fluxo de veículos leves quanto de pesados", explica Thiago Xavier, Analista da Tendências Consultoria.

Na comparação de março deste ano sobre igual mês no ano passado, o fluxo total de veículos nas estradas pedagiadas cresceu 2,6%, puxado pela expansão de 3,1% dos veículos leves e de 1% dos pesados.

No acumulado do ano, de janeiro a março, o fluxo total de veículos nas estradas pedagiadas cresceu 2%. O dos leves avançou 1,7% e o fluxo dos pesados, 3%.

Nos 12 meses encerrados em março, o fluxo total acumulou crescimento de 2,8%, refletindo a elevação acumulada do índice de leves e de pesados, os quais variaram, respectivamente, 2,8% e 2,5%.