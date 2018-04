Conselheiro de Segurança de Trump pede demissão um dia após posse de John Bolton

10/04/2018 | 14:16



O assessor de segurança interna do presidente Donald Trump, Thomas Bossert, pediu demissão do cargo nesta terça-feira, 10. A informação foi divulgada pela secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders. Ela afirmou que Trump é "grato pelo comprometimento de Tom com a segurança" do país.

Bossert foi um funcionário de importância crucial na Casa Branca ao proteger o país de ameaçar cibernéticas e de terrorismo. Ele também ajudou na resposta do governo aos furacões que aconteceram no Texas, Flórida e Porto Rico. Sua demissão é a mais recente na onda de saídas de funcionários do governo Trump e acontece um dia depois que o novo conselheiro de segurança nacional, John Bolton, assumiu o cargo.