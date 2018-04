Alunos da UnB protestam em frente ao MEC contra corte em orçamento

10/04/2018 | 13:26



Cerca de 700 alunos da Universidade de Brasília (UnB) fazem manifestação no período da tarde desta terça-feira, 10, em frente ao prédio do Ministério da Educação (MEC), na Esplanada dos Ministérios. Os alunos, apoiados por servidores da universidade, protestam contra o corte no orçamento da UnB. A Polícia Militar bloqueia as entradas do ministério.

Os estudantes ameaçaram ocupar o prédio e picharam a sede do MEC com dizeres como "Abaixo os cortes".

O Ministério havia resistido em receber representantes do grupo, mas voltou atrás e concordou em dialogar com os manifestantes.

A manifestação também está sendo usada para repudiar o governo Temer e a PM, neste momento, acompanha a movimentação no entorno do prédio.

Pouco antes do fechamento deste texto, os alunos atiraram pedras e pedaços de pau na porta de entrada do MEC, quebrando vidros da portaria.