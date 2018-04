Moody's reafirma rating do Estado de SP e de Belo Horizonte, mas rebaixa MG

10/04/2018 | 13:04



A agência de classificação de risco Moody's reafirmou os ratings do Estado de São Paulo, em Ba2, e do município de Belo Horizonte, em Ba3, e rebaixou a nota de crédito do Estado de Minas Gerais de B1 para B2.

A perspectiva da agência para a nota de crédito de São Paulo mudou de negativa para estável, assim como a de Minas Gerais. Já a perspectiva para Belo Horizonte se manteve estável.

Em nota, a Moody's explica que as ações de rating ocorrem como resultado da reafirmação da nota de crédito soberano do Brasil em Ba2, anunciada ontem, com mudança da perspectiva de negativa para estável.

O rebaixamento do rating de Minas Gerais, escreve a agência, se deve à continuação da deterioração da posição fiscal do Estado em 2017, quando o déficit operacional bruto se expandiu para quase 6% das receitas operacionais, ante 1,6% em 2016.

Já as perspectivas estáveis dos três ratings refletem a expectativa da Moody's de que a qualidade de crédito dos entes continue "amplamente estável" ao longo dos próximos 12 a 18 meses e permaneça suportada pelo "forte quadro institucional" e pela "supervisão atenta" do governo federal brasileiro sobre Estados e municípios do País.