Bruna Marquezine e Neymar posam com bebê e fãs pedem para que eles tenham filhos logo

10/04/2018 | 13:11



Se recuperando de uma cirurgia no joelho, Neymar está aproveitando um período no Brasil na companhia da namorada, Bruna Marquezine. O casal tem passado muito tempo junto e protagoniza momentos fofos nas redes sociais e em eventos. Dessa vez, ambos foram visitar Bianca Mayer e Thiago Correa e posaram com o filhinho deles, Vicente!

A blogueira mostrou o momento fofo no Instagram e escreveu o seguinte na legenda:

Que casal!!! Tia Bú (já aprendeu a falar Bruna, mas o Bú é tão fofooo kkkk ) e tio Ney.

Nos comentários, os fãs de Brumar elogiaram muito o momento e logo pediram para que os dois tenham filhos logo:

Faz um aí com o Ney só pra eu ver uma coisa aqui.

Outra pessoa comentou:

Faz logo o teu, mulher, pra parar de querer levar o dos outros!