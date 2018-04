Khloé Kardashian irá produzir série que contará histórias de irmãs cometendo crimes

10/04/2018 | 13:11



Khloé Kardashian está prestes a dar à luz, mas isso não significa que ela está pensando em diminuir o ritmo! Segundo informações do Entertainment Weekly, a socialite está trabalhando como executiva-produtora de uma série da Investigation Discovery chamada Twisted Sisters. A trama irá contar a história de irmãs que cometem os mais ultrajantes e provocativos crimes, de acordo com o canal.

Khloé trabalhará ao lado de Stephanie Noonan Drachkovitch, como executiva-produtora. Em um comunicado, a Kardashian disse o seguinte:

Estou muito animada em trazer para vocês a Twisted Sisters. Como uma viciada em crimes verdadeiros não há melhor maneira de contar essas histórias sobre os laços que as irmãs possuem e como isso pode dar tão terrivelmente errado.

Cada episódio terá um hora de duração e irá mostrar os crimes que as irmãs cometem juntas, mas também os desentendimentos entre elas. A série também vai investigar os motivos por trás dos crimes com entrevistas aos familiares e pessoas próximas à elas, para entender o que aconteceu com essas irmãs para que elas entrassem nessa vida.

Ainda não há uma data certa, mas Twisted Sisters chega à telinhas em 2019.