Temer dará posse a dez ministros em cerimônia no Planalto

10/04/2018 | 11:51



O presidente Michel Temer dará posse a dez ministros em cerimônia na tarde desta terça-feira, 10, no Palácio do Planalto. No período da manhã, a secretaria de imprensa da Presidência divulgou a lista confirmando os nomes dos novos integrantes da Esplanada.

No total, no entanto, 11 ministros assumirão os cargos nesta terça, já que o subchefe de Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, que estava ocupando interinamente os Direitos Humanos, já foi efetivado no cargo e não participará da cerimônia, pois à tarde participará de reunião do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

A cerimônia desta terça marcará a chegada de Eduardo Guardia no Ministério da Fazenda, em substituição a Henrique Meirelles; e também efetivação do então secretário-executivo do Planejamento Esteves Colnago como titular da pasta, que era ocupada por Dyogo Oliveira, que na segunda-feira tomou posse no BNDES.

O ministro Moreira Franco deixa a Secretaria-Geral da Presidência e assume o Ministério de Minas e Energia. Segundo fontes do Planalto, apesar de Moreira "levar para" o MME as discussões em torno da Eletrobras, o programa de parcerias e investimentos (PPI) deve continuar a cargo da Secretaria-geral.

Assumem ainda: Rossieli Soares da Silva (Educação); Alberto Beltrame (Desenvolvimento Social); Vinicius Lummertz (Turismo); Antônio de Pádua de Deus (Integração Nacional); Leandro Cruz Fróes da Silva (Esporte).

Além disso, mais dois interinos serão efetivados no cargo nesta terça: Marcos Jorge, que assume definitivamente o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), e Helton Yomura, que fica como ministro do Trabalho.

Indefinição

O ministério do Meio Ambiente, que antes era comandando por Sarney Filho, ainda não tem a sucessão fechada e por enquanto ficará no comando o secretário-executivo, Edson Duarte, como interino.

Agenda

Além da cerimônia de posse, o presidente Michel Temer, que chegou ao Planalto por volta das 10 horas, já recebeu o ex-ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e daqui a pouco, conforme previsto na agenda oficial, tem reunião com a deputada Dulce Miranda (MDB-TO).

Após a posse, Temer recebe, às 16h30, Paulo Piau Nogueira, prefeito de Uberaba (MG). Às 17h30, o presidente tem audiência com o Ministro das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã, Mohammad Javad Zarif.