Ilan e diretor do BC discutem projeto de autonomia com senador Romero Jucá

10/04/2018 | 11:37



O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e o diretor de Relacionamento Institucional, Isaac Sidney, deixaram nesta terça-feira, 10, o gabinete do senador Romero Jucá (MDB-RR). No encontro, eles discutiram assuntos de interesse do BC.

O principal tema foi o projeto de autonomia do BC. Goldfajn saiu do encontro sem falar diretamente do assunto.

Neste momento, Ilan participa de audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Apesar de uma das propostas sobre a autonomia do BC estar pautada para o plenário da Câmara nesta terça, a avaliação é de que o tema tende a não ser votado nesta data. Isso porque ainda há discordâncias em relação a diversos pontos da proposta.