Russell Crowe anuncia divórcio após seis anos de batalha na justiça e esclarece rumores de novo amor

10/04/2018 | 10:11



Russell Crowe está oficialmente divorciado! O ator usou seu Twitter na última segunda-feira, dia 9, para comunicar os fãs que conseguiu finalizar o processo de divórcio da ex-esposa Danielle Spencer, após seis anos de briga na justiça.

Entre outras notícias...ontem, 9 de abril de 2019 às 12h30, hora leste dos EUA, eu oficialmente me tornei divorciado. Obrigado.

Recentemente, o ator celebrou a separação colocando mais de 200 objetos pessoais que adquiriu durante os nove anos ao lado da atriz em um leilão chamado The Art of Divorce. De acordo com a People, a peça mais cara da coleção teria sido um violino de 1980 de Leandro Bisiach, usado no filme Mestre dos Mares - O Lado Mais Distante do Mundo, estimado entre 110 mil dólares e 140 mil dólares. O leilão aconteceu no dia 7 de abril, mesma data em que o ator faz aniversário e completaria mais um ano de casado. Além do violino, o leilão ainda contou com a venda de sua armadura de seu personagem no filme Gladiador, por 125 mil dólares, uma réplica de uma carruagem do mesmo filme, por 65 dólares.

A notícia da separação de Crowe e Spencer veio à tona em setembro de 2012, mais de vinte anos depois que o casal se conheceu, quando contracenaram juntos como um par romântico no filme The Crossing, de 1990. Além de brigarem na justiça pela divisão de bens desde a separação, o ex-casal também estava batalhando pela guarda dos filhos, Charles e Tennyson.

Após usar a rede social para falar sobre o divórcio, o astro de Hollywood também recorreu ao Instagram para desmentir uma publicação feita pela revista New Idea, que dizia que ele e a apresentadora Fifi Box, 41, estariam namorando:

Ah...e isso... Algo está muito errado com quem comanda essa revista. Eles continuam acumulando humilhações. Não estou em um relacionamento com essa moça e nunca estive, legendou ele, na foto em que exibe a capa da revista, em que os dois aparecem juntos.