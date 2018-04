Obituário - 10 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/04/2018 | 10:13



Santo André



Ana Trindade do Nascimento, 83. Natural do Parque Miami, em Santo André. Dia 8, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Francisco Vieira, 69. Natural de Pombal (PB). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Benedito Pilissoni, 60. Natural de Itapuí (SP). Residia na Vila Paraíso, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Manoel Gonzaga da Silva Filho, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Técnico em eletrônica. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marinez Vieira dos Santos, 56. Natural de Correntes (PE). Residia no Jardim Brasil, em São Paulo (SP). Dia 8, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Valci Sidnei Petronieri, 51. Natural de Dracena (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Manobrista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



André Luis de Souza, 38. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Ajudante geral. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Maria Pala Faire de Sanchez, 98. Natural da Espanha. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.



Sumiko Yamada, 87. Natural do bairro Novo Oriente, em Oriente (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



Paulina Rigui da Silva, 85. Natural de Bocaina (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Affonso Dardes, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Maria de Lourdes Sabonaro, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



Ana de Sousa Gomes, 79. Natural de Monsenhor Hipólito (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



Durval José Curto, 76. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Crematório Jardim da Colina.



Rosalina de Matos, 74. Natural de General Salgado (SP). Residia na Yara Praia, em São Bernardo. Dia 7. Crematório Jardim da Colina.



José Pereira, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Odilon Ribeiro Doarte, 72. Natural de Aguiar (PB). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



Lídia Marinho Viana, 69. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



José Alexandre da Silva, 69. Natural de Princesa Isabel (PB). Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Geraldo Euzebio Vieira, 65. Natural de Esmeraldas (MG). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



Valdir Alves Leite, 56. Natural de São Caetano. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Orlando Ritschel, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 9. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Diadema



Elisabete de Oliveira Santos, 46. Natural de Diadema. Residia na Vila Monfort, em Diadema. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal.



Mauá



José Aleixo de Souza, 87. Natural de Alvarenga (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Antonia da Conceição Silva, 78. Natural de Joaquim Gomes (AL). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 6, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Maria Cira Vieira, 76. Natural de Ipaumirim (CE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Edinaldo Pedro Alexandre, 72. Natural de Nossa Senhora das Dores (SE). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Daniel Freire Barbosa, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



João Carrera Parra, 64. Natural de Tabapuã (SP). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



Luiz Carlos de Andrade, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Pestana, em Osasco (SP). Dia 7, em Mauá. Cemitério da Lapa, em São Paulo (SP).



Florisvaldo Jesus de Souza, 55. Natural de Prado (BA). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Paulo Canela do Nascimento, 50. Natural de São Pedro (RN). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Francisca Celina de Jesus, 49. Natural de Campinas do Piauí (PI). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Rinaldo Izidoro da Silva, 40. Natural de São José da Laje (AL). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Reginaldo Alves Santos, 34. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Maria Gilvaneide da Silva Souza, 33. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.