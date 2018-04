Presidente do Santos indica chance de usar Zeca em troca com Inter ou Flamengo

10/04/2018 | 10:00



Enquanto permanece o imbróglio jurídico entre o Santos e Zeca, o clube tenta utilizar o lateral como "moeda de troca". O presidente da equipe, José Carlos Peres, revelou ter iniciado negociações diferentes, com o Internacional e o Flamengo, em que o lateral poderia ser cedido, encerrando o impasse e também reforçando o time da Vila Belmiro.

No caso da negociação com o Inter, o Santos ficaria em definitivo com Eduardo Sasha. O atacante chegou ao clube cedido por empréstimo para a atual temporada e vem se destacando, tanto que é o seu artilheiro em 2018, com seis gols marcados.

"É uma troca definitiva do Sasha pelo Zeca. Não tem dinheiro. Nós vamos permanecer com um porcentual. Eles se garantem com o Zeca e nós com o Sasha", explicou Peres, em entrevista concedida durante a festa de premiação do Campeonato Paulista, na noite de segunda-feira.

A negociação com o Inter, porém, não é a única frente em que o Santos está envolvido. Há outra possibilidade, de o time receber o volante Willian Arão e mais uma compensação financeira do Flamengo em troca de Zeca, como explicou Peres. "Sim. Mas é preciso saber se o jogador tem interesse de vir para São Paulo e vestir a camisa do clube", afirmou o dirigente.

No fim de outubro, Zeca entrou na Justiça contra o Santos, pedindo uma liminar para se desligar do clube sob a alegação de atraso no pagamento de FGTS e insegurança no trabalho. O lateral não teve êxito inicialmente, mas conseguiu um habeas corpus sob o argumento de que estaria impedido de trabalhar.

Uma audiência sobre o caso foi marcada para 27 de abril. E embora tenham aberto negociações com Zeca, diversos clubes, como Flamengo, o espanhol Girona e o Corinthians, recuaram no momento de o contratarem, precavidos com a insegurança jurídica envolvendo a situação do jogador.

CAMISA 10 - Além de tentar se reforçar envolvendo Zeca, o Santos segue no mercado em busca de um camisa 10. Peres, no entanto, repetiu o discurso de que faltam opções no País, indicando que um reforço só deve chegar na próxima janela de transferências internacionais. "Estamos estudando o mercado internacional", disse o presidente, que parece ainda não ter desistido do argentino Lucas Zelarayán, que está no mexicano Tigres.