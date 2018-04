Primeira edição do Prêmio Mérito Regional em Santo André

Em movimento

Em sessão solene promovida pela Secretaria de Educação de Santo André, foram homenageados aproximadamente 100 voluntários do programa Sou Amigo do Cesa, que promove atividades artísticas, culturais e esportivas para 1.600 munícipes da cidade. Além disso, os envolvidos são responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social dos participantes.

Seguro

Os tentáculos do polvo se assemelham ao cordão umbilical da mãe. Os bebês acabam tendo a mesma sensação de quando estavam no útero”, comenta a médica responsável pela Ucica (Unidade de Cuidados Intermediários e Canguru) do são-bernardense Hospital Municipal Universitário, Cíntia Testa José, sobre a recém-chegada da terapia com polvos de crochê para bebês prematuros. O metódo, usado com os que nasceram com menos de 36 semanas de gestação, foi desenvolvido na Dinamarca em 2013, e no espaço de Saúde da região já atendeu 20 pequenos. “Quando o polvo está por perto, ele está tranquilo. Além disso, a sua coordenação motora está evoluindo bastante”, compartilha Juliana da Silva Moura, 26 anos, mãe do Lucas, um dos beneficiados.

Por aí...

Artur Grynbaum, Priscila Borges, Miguel Krigsner, Fabiane Martins, Malu Nunes e Fabio Miguel posam para o clique durante mais uma edição do Encontro Anual de Fornecedores, promovido pelo Grupo Boticário; a Basf, empresa química com unidade em São Bernardo, recebeu pelo segundo ano consecutivo o prêmio Fornecedor Ouro e comemora a valorização da marca mediante o avanço no fornecimento de matérias-primas sustentáveis