Polícia prende dois por tráfico de drogas

10/04/2018 | 08:52



Dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas em São Bernardo nesta segunda-feira (9).

Policiais da Força Tática do 6º Batalhão faziam patrulhamento no bairro Ferrazópolis quando dois suspeitos correram ao notar a presença da viatura. Durante a tentativa de fuga, um deles arremessou uma sacola com diversas porções de maconha, pedras de crack e pinos de cocaína.

A dupla foi encaminhada para o 6º DP (Baeta Neves), onde o caso foi registrado.