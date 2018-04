Jardim Santo Alberto recebe obras de drenagem e sinalização asfáltica

Do Diário do Grande ABC



10/04/2018 | 08:46



A Prefeitura de Santo André entregou ontem obra que beneficiará moradores do Jardim Santo Alberto. Foi executado conjunto de medidas na Rua Petrogrado, entre as ruas Batavia e Bombaim, que incluem reforço estrutural do solo, melhorias no sistema de drenagem e de calçamento, além de novo asfaltamento e sinalização viária horizontal e vertical.

O trecho onde as intervenções foram realizadas passou por desbarrancamento em março de 2016 que comprometeu a via e o campo de futebol distrital do bairro. Desde então, os pedestres que passavam pela área eram obrigados a sair da calçada e caminhar pela rua. O investimento na obra foi de R$ 480 mil.

O morador Paulo Barrufa destacou a importância da realização da obra para os moradores do Jardim Santo Alberto. “Aguardávamos há três anos por estas intervenções. Nada foi feito pela gestão anterior e desde o ano passado temos visto o pessoal da Prefeitura trabalhando por aqui. Nós transitamos com nossos filhos diariamente e precisávamos caminhar com eles pelo meio da rua, o que gerava risco muito grande para todos. Isso sem contar na questão da mobilidade dos idosos, que ficou bastante prejudicada”, frisou.

O vice-prefeito Luiz Zacarias esteve no local e verificou as melhorias executadas pela Prefeitura. “Esta rua dá acesso a quatro equipamentos educacionais, portanto, várias crianças circulam por aqui diariamente. Com este conjunto de intervenções, permitimos que a rotina do bairro volte à normalidade”, pontuou.