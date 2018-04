Maluf tem 'confusão mental' e 'alterações da marcha', diz relatório médico

10/04/2018 | 08:03



O deputado federal Paulo Maluf (PP), que foi internado na última sexta-feira, 6, no hospital Sírio Libanês, na região central de São Paulo, foi diagnosticado com confusão mental, alterações da marcha e outras 20 patologias, de acordo com relatório da junta médica que o atende. O deputado cumpre prisão domiciliar de 7 anos, 9 meses e 10 dias por lavagem de dinheiro por conta do seu quadro médico.

O relatório diz que o tratamento ambulatorial pode chegar a 120 dias para recuperação e reabilitação. Além disso, os médicos ressaltam que o tratamento deve ser realizado "em ambiente adequado para a sobrevivência" de Maluf, devido a idade do deputado (86 anos) e as atuais condições. Caso contrário, a condição de vida dele será "abreviada".

O último boletim divulgado pelo hospital ressalta "incontinência urinária, metástase óssea na região sacral decorrente do câncer de próstata, alterações da marcha com perda de força muscular e atrofia em ambas as pernas". O câncer de próstata de Maluf foi diagnosticado há 22 anos. Com a evolução da doença, o deputado passou ter a condição de cadeirante.

Segundo os médicos, ele é tratado "de uma broncopneumonia aspirativa com infiltrado pulmonar bilateral" e não há previsões de alta. A autorização para conversão do regime fechado em prisão domiciliar foi dada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).