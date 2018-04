Ralf, Mateus Vital e Sidcley estão em alta no Corinthians após título paulista

10/04/2018 | 07:30



O título do Corinthians no Campeonato Paulista teve muitos candidatos a herói. Cássio, Rodriguinho, Balbuena e até Fábio Carille foram ressaltados. Mas o volante Ralf, o meia Mateus Vital e o lateral-esquerdo Sidcley, três jogadores que não aparecem tanto no noticiário, merecem destaque e ganharam muitos pontos com a torcida e com o treinador.

Do trio, quem mais sobressaiu na decisão foi o jovem Mateus Vital. O garoto de 20 anos foi um dos piores do Corinthians no primeiro jogo da final, recebeu críticas de Fábio Carille na entrevista coletiva e correu o risco de perder posição, mas ganhou um voto de confiança do treinador e não decepcionou.

Foi dele o passe para o gol de Rodriguinho e o menino ainda mostrou bastante personalidade com a bola no pé. "Sabia que quando viesse para o Corinthians eu iria brigar por títulos e comecei com o pé direito", comemorou o meia. "O professor (Fábio Carille) conversou comigo, passou tranquilidade e disse para eu jogar o meu futebol", completou o jogador, que deve ser mantido entre os titulares.

Quem pode ser apontado como uma revelação do Corinthians é Sidcley. Ele chegou com o rótulo de "reserva do Atlético Paranaense" para uma posição deficiente no elenco. Fábio Carille apostou em Juninho Capixaba e depois em Guilherme Romão e ambos decepcionaram. Mesmo cercado de desconfiança, aproveitou a oportunidade e conseguiu dar conta do lado esquerdo. No clássico travou um duelo contra Dudu e teve bom rendimento.

Ele está emprestado pelo Atlético Paranaense até dezembro deste ano, a diretoria corintiana aprova a atuação do atleta e admite que pode fazer uma proposta de compra nos próximos meses.

O terceiro jogador em alta é um velho conhecido do corintiano. O experiente Ralf passou a maior parte do campeonato na reserva e teve a sua importância nos bastidores, por suas palavras de apoio aos mais jovens.

Fábio Carille surpreendeu muita gente e decidiu colocá-lo no lugar de Gabriel, que parecia intocável, e a mudança deu maior equilíbrio à marcação alvinegra no meio de campo. "Não tenho nem muito o que falar, só tenho de agradecer a todo mundo, ao meu estafe, à diretoria e à comissão técnica. Todos que me ajudaram a voltar ao Brasil para atuar no Corinthians. Me sinto realizado e abençoado", comentou o volante.