Isis Borge

Gerente de recrutamento da Robert Half



10/04/2018 | 07:19



1 – Para o mercado de trabalho, qual é a importância de aprender um segundo idioma?

Há algum tempo, a exigência do segundo idioma no mercado de trabalho não está restrita a cargos executivos ou grandes empresas. É claro que, para cargos operacionais, muitas vezes a fluência em um segundo idioma não é exigência, mas o profissional que deseja se desenvolver na carreira deve investir nesse aprendizado o quanto antes. Para algumas posições, a fluência no inglês, por exemplo, foi elevada de diferencial para obrigatória.

2 – Em qual idioma devo investir?

A recomendação é investir, preferencialmente, no inglês, porque é um idioma mais global. Porém, se você atua ou deseja ingressar em uma multinacional, vale a pena avaliar o aprendizado do idioma utilizado na sede da companhia. Segundo o Índice de Confiança Robert Half, 51% dos recrutadores afirmaram exigir dos profissionais fluência ou nível avançado em outra língua, além da portuguesa, sendo o inglês (primeiro lugar, 98%) e o espanhol (segundo lugar, 53%) citados com mais frequência.

3 – Como posso melhorar minha fluência no inglês?

Acredito que algumas práticas simples, porém rotineiras, podem contribuir bastante. Reserve algumas horas semanais para estudar e organize seu tempo para dedicar-se a isso. Aos poucos, comece a incorporar a nova língua no seu dia a dia, escutando música ou assistindo a filmes e séries com áudio original. Ler um livro que você já tenha lido em português também ajuda a melhorar o seu desempenho. Se nesse momento não é possível começar um curso de conversação, vale a pena investir um tempo em aplicativos gratuitos para te ajudar a aprimorar o idioma. Só é importante lembrar que, no mundo corporativo, fluência no inglês quer dizer ter capacidade para acompanhar uma reunião no idioma.

4 – Como posso saber qual é o nível da minha fluência no inglês?

Procure na internet sites que ofereçam essa opção de teste. Algumas escolas de idiomas também permitem essa avaliação. Uma questão importante: ao ter essa informação em mãos, coloque no seu currículo dados que condizem com a sua realidade. Alguns candidatos maquiam o verdadeiro nível de proficiência no idioma pensando em conquistar a vaga com mais facilidade. Mas um teste oral com o recrutador ou os primeiros meses de trabalho podem revelar a mentira. Além de ser constrangedor para o candidato e para o entrevistador, você poderá ser eliminado do processo seletivo do qual está participando e de qualquer outro processo daquela empresa.

5 – Vou participar de uma entrevista de emprego em inglês. Quais são suas principais orientações?

Ainda que seja difícil, o primeiro passo é manter a calma. Assim como na entrevista em português, o recrutador espera que você saiba discorrer sobre suas habilidades, seu perfil e sua experiência profissional, além de avaliar qual é sua capacidade de interagir com um estrangeiro. Para passar mais segurança ao entrevistador, procure estruturar o discurso de maneira clara e objetiva já em inglês, com expressões que você utilizaria normalmente e, se existir, termos técnicos utilizados por profissionais da sua área. No momento do bate-papo, evite grandes pausas entre uma frase e outra. Uma dica é escrever tudo que você falaria na entrevista em português, como uma redação, e depois passar o texto para o inglês. Uma maneira de treinar é ler o texto até conseguir falar com naturalidade, vale a pena chamar um amigo para te ajudar no exercício. Ler o currículo em inglês antes da entrevista, também ajuda a ter os termos mais frescos na mente durante a conversa com o recrutador.