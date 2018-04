Com permanência de Renato, presidente do Grêmio exibe confiança para Brasileirão

09/04/2018 | 21:02



O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, exibiu confiança para a sequência da temporada da equipe gaúcha após o anúncio de Renato Gaúcho de que vai permanecer no clube, mesmo depois de ficar tentado com proposta do Flamengo. O treinador confirmou que segue no comando do time após conquistar o título do Campeonato Gaúcho, no domingo.

"O Renato é um treinador de ponta do futebol brasileiro, sul-americano e mundial", disse Bolzan, sem poupar elogios ao treinador. "Ele atingiu um nível de profissionalismo, na sua capacidade de entender futebol e fazer todo o processo de treinamento", declarou o presidente gremista.

Sem esconder a satisfação de manter o técnico, o dirigente confirmou que foi avisado no domingo, antes do segundo jogo da final contra o Brasil de Pelotas, pelo próprio Renato Gaúcho. E fez questão de destacar que a decisão dele era irreversível, com a intenção de ao menos cumprir o contrato, até o fim do ano.

"Ele recebeu uma proposta do Flamengo. Ele avaliou e no dia de hoje [domingo] nós fomos comunicados da permanência. É um processo irreversível e a vida continua, com o Renato sendo o nosso treinador ao menos até o final do ano", disse o presidente do Grêmio.

Com Renato Gaúcho no banco de reservas, o time gaúcho voltará a campo no fim de semana. A estreia no Brasileirão também será a partida de abertura da competição, às 16 horas de sábado, contra o Cruzeiro, no Mineirão.