Bairro Barcelona recebe melhorias durante a semana

10/04/2018 | 07:00



Na segunda edição do programa Governo em Movimento, a Prefeitura de São Caetano realizará melhorias no bairro Barcelona. O intuito da ação é levar aos moradores informações e atendimentos públicos, além de colher sugestões e demandas dos munícipes.

As intervenções começam hoje e seguem até sábado. O projeto conta com o trabalho voluntário de funcionários da Prefeitura e atenderá os 15 bairros da cidade até o fim do ano.

PROGRAMAÇÃO

Entre hoje e quinta-feira, haverá o espaço de atendimento ao público, com orientações ao empreendedor (Sebrae Móvel), entrega de currículos e solicitação de cestas básicas. As atividades serão realizadas na esquina da Rua Oriente com Rua Flórida, das 9h às 17h.

Entre quinta-feira e sexta-feira, haverá oficina gratuita de lanches naturais, oferecida pelo Fundo Social de Solidariedade, das 13h30 às 16h30, no salão da Creche Zilda Natel (Rua Flórida, 975).

No sábado, equipe de cerca de 200 voluntários percorrerá as ruas do bairro pela manhã com trabalho de porta em porta para levar informações do governo municipal e receber as demandas por serviço.

Também no sábado, das 9h às 13h, a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) estará de portas abertas com programação gratuita. Serão realizadas desde palestras até atividades esportivas e de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia.