Silvio Buso, escreva mais...

Silvio José Buso, ontem apresentado, teve uma primeira sequência maravilhosa de artigos na revista Raízes – esta conquista fantástica da memória de São Caetano.

No primeiro artigo, em julho de 1991, Silvio Buso escreveu sobre a Maçonaria em São Caetano. Nos números seguintes, lá está o nome de Buso, nos seguintes artigos:

Era uma rua chamada Rui Barbosa, no bairro Fundação.

FEB, 50 anos depois.

A velha estação na vida de um ferroviário.

A agência da Prefeitura e Luiz (Luivigino) Neri.

Quatro gerações – depoimento de Flórido Roveri

Diário de um imigrante vindo da Província de Campobasso (Nápoles).

A Metalúrgica Uliana completa 42 anos de atividades constantes.

Mestre Fausto Polesi, um dos quatro fundadores do Diário e seu diretor de Redação por muitos anos, dizia que a palavra escrita ficava. Daí a importância de todo repórter escrever com segurança. Silvio Buso fez isso em Raízes.

E agora, por ocasião do aniversário de Silvio Buso, o acadêmico Silvio Buso, Memória pediu a ele que destacasse uma lembrança da sua São Caetano. Silvio Busco alinhavou três:

1 – Meu avô, Silvio Buso, foi operário e mestre de obras da Matarazzo. Ficou conhecido como o melhor carnavalesco da comunidade. Suas fantasias eram famosas nos clubes.

2 – Os Barille eram amigos de meus pais. Lembro muito das cavas formadas pela retirada de barro para a fabricação de telhas e tijolos. Uma das olarias pertencia aos Braido.

3 – E como esquecer o Córrego dos Meninos, onde aprontávamos muitas peraltices.

Memória continuou suas provocações:

SÃO CAETANO, HOJE E ONTEM

Hoje uma cidade cosmopolita que serve de moradia às pessoas que trabalham fora do município. Ontem: moradores que trabalhavam no local onde havia muitas indústrias, comércio variado, clubes de serviço, campos de futebol e de várzea, clube de xadrez, quadras de basquete na Rua Perrella, distribuidoras de bebidas dos Garbelloti, e da Brahma, da família Morcelli e Fiorotti.

Todos se conheciam. As famílias eram amigas, fato que nos leva a bons momentos da infância.

Uma esperança, Silvio...

Um País melhor. Mais ético. Que valorize a Educação. Que ofereça maiores oportunidades para a geração futura.

Que nossos jovens tenham o mesmo prazer que tivemos de conservar amigos por tantas décadas.

1918 – O tenente Chagas, ajudante do inspetor regional do Tiro de Guerra paulista, vem a Santo André para conferência com o senador José Luiz Flaquer, presidente da Linha de Tiro número 34, aqui sediada.

A guerra. Do noticiário do Estadão: a questão dos efetivos na Inglaterra. Elevação da idade militar. O serviço militar obrigatório estendido à Irlanda.

1948 – Falece Alfredo Luiz Flaquer, o famoso coronel, que na virada do século 19 para 20 venceu sete eleições à Câmara de São Bernardo e foi prefeito por 12 anos, até renunciar em 1914.

1958 – Fundado o Torino FC, do Parque Novo Oratório, em Santo André. Fundadores: Samir Hauada, Marcos Manoel da Rosa, Jorge Petrocelli, Brazileno, Luiz Prado e Luiz de Oliveira, eleito o primeiro presidente.

1973 – Falso vereador levou a Câmara de Santo André ao tumulto, conforme manchete do Diário há 45 anos.

Um homem todo engravatado e elegante se fez passar por vereador e foi recebido com honras no Legislativo andreense.

A gafe ganhou editorial, escrito pelo diretor de Redação, Fausto Polesi: “É lamentável que a Câmara Municipal de Santo André, onde já despontaram autênticos homens públicos, se veja agora dominada por ingênuos”.

O editor de Política, Aleksandar Jovanovic, também escreveu sobre o episódio: “Adivinhe quem vem almoçar”.

1978 – Termina greve na FEI: alunos retornam às aulas.

Diário há 30 anos

Domingo, 10 de abril de 1988 – ano 30, edição 6723

Manchete – Bases empresariais vão ser ouvidas, diz Maílson da Nóbrega, o novo ministro da Fazenda

Capital & Trabalho – Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema aceitam a proposta da Fiesp: aumento de 50% sobre o salário de março.

Nota – Na campanha salarial dos metalúrgicos de 1988 o slogan escolhido foi ‘Acorda peão’, com o desenho de uma corda em forma de forca.

Campeonato Paulista – No Estádio Bruno Daniel, Santo André 1, Santos FC 0, gol marcado por Arizinho, que ganhou um automóvel por ter sido o melhor jogador em campo.

Jacu guaçu

Jacu guaçu

Ave galinácea, ou seja, parente das galinhas. Alimenta-se de frutas, folhas, brotos, grãos e insetos. Tem um papel importantíssimo na natureza, fazendo um trabalho de dispersão de sementes, principalmente de frutos. Entre esses frutos, o palmito – uma palmeira ameaçada de extinção, pois tem sido cortada ilegalmente.

O jacu guaçu engole os frutos inteiros. Nos passeios pela floresta, defeca, permitindo o nascimento das espécies.

Uma curiosidade no Espírito Santo. Um agricultor de café começou a coletar sementes do produto com os quais o jacu se alimentava. Este café, exótico, tornou-se de exportação e um dos mais caros do mundo.