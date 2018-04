Marina defende Justiça para todos e vê 'pacto de impunidade' contra a Lava Jato

09/04/2018 | 20:35



Pré-candidata da Rede à Presidência da República, a ex-ministra Marina Silva disse nessa segunda-feira, 9, que a lei não deve ser "fulanizada" e cobrou a aplicação da justiça a outros políticos, como o senador Aécio Neves (PSDB-MG), Romero Jucá (PMDB-RR) e o presidente Michel Temer.

"A lei deve ser aplicada para todos. A lei não pode ser fulanizada: a lei do Lula, do Aécio, de quem quer que seja. O senador Renan Calheiros se amotinou no Senado e desobedeceu a decisão da mais alta corte desse País. Deram um jeito para que o senador Aécio Neves não fosse afastado, inclusive com a conivência do PT", afirmou Marina.

A ex-ministra participa em Porto Alegre do Fórum da Liberdade, evento que reúne boa parte dos presidenciáveis na capital gaúcha.

A ex-ministra disse que há um "pacto de impunidade" contra a Lava Jato. Ela defendeu ainda que é preciso combinar a manutenção da prisão em segunda instância com o fim do foro privilegiado.

"Ainda temos mais de 200 deputados escondidos atrás do Foro. É só ver os senadores Aécio Neves, Renan Calheiros, Romero Jucá, o presidente Michel Temer, os ministros Padilha e Moreira Franco, e tantos outros. Esse é o momento que estamos iniciando um processo. Se não colocar fim ao foro privilegiado, teremos uma situação de dois pesos e duas medidas", disse.

Ex-petista, Marina Silva disse que não celebrou a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Não é algo para celebrar. É um momento difícil da nossa história política ver uma liderança que poderia estar apta para fazer o quiser na política sendo interditada em função de erros que cometeu. Mas a Justiça deve ser aplicada para todos igualmente".