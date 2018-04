Raf Simons lança sua primeira coleção de óculos para a Calvin Klein

09/04/2018 | 19:45



Na direção criativa da Calvin Klein desde 2016, o estilista belga Raf Simons acaba de lançar sua primeira coleção de óculos para a grife norte-americana. Os modelos de sol e de grau, femininos e masculinos, agora serão divididos entre três marcas - Calvin Klein 205W39NYC, Calvin Klein e Calvin Klein Jeans -, distribuídas pela Marchon NYC.

Nos acessórios com assinatura de Raf, formas futuristas se misturam a referências retrô, como no óculos de sol com armação branca e lentes arredondadas. Os modelos trazem uma mistura de materiais como acetato, titânio, metal escovado e couro. Vários dos novos óculos contam ainda com detalhes de "pontes", como a marca define, conectando uma lente à outra.

"Estamos incrivelmente orgulhosos dos designs inovadores de óculos que ele [Raf Simons] concebeu e criou com a equipe da Marchon para continuar o crescimento dos negócios de óculos da Calvin Klein", disse Steve Shiffman, CEO da Calvin Klein, Inc, em declaração oficial.

Os preços e a distribuição de cada modelo vão variar de acordo com cada linha: a 205W39NYC reunirá os modelos mais luxuosos e exclusivos; a Calvin Klein ficará na faixa intermediária; e a Calvin Klein Jeans terá os valores mais acessíveis. No Brasil, os modelos estarão em óticas e e-commerces selecionados.