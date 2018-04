Treino do Atlético-MG tem discussão em campo e lesão de Leonardo Silva

09/04/2018 | 19:37



Um dia depois da perda do Estadual para o Cruzeiro, o Atlético Mineiro voltou aos trabalhos nesta segunda-feira. E o primeiro treino após o vice-campeonato mineiro foi marcado por uma discussão entre Róger Guedes e Tomás Andrade, na preparação para a estreia da equipe na Copa Sul-Americana, na quarta.

Os dois jogadores se desentenderam ainda no gramado e foram rapidamente afastados pelos companheiros de time. O clube não se manifestou sobre a discussão acalorada. Ambos os atletas foram incluídos na lista de relacionados para o jogo contra o San Lorenzo, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na noite de quarta.

O treino contou praticamente somente com os reservas porque os titulares, que perderam para o Cruzeiro por 2 a 0, no domingo, fizeram apenas treino regenerativo nesta tarde. As duas exceções foram os atacantes Otero e Luan, que não jogaram os 90 minutos na final deste domingo, no Mineirão - na ida o Atlético vencera por 3 a 1, mas o rival tinha a vantagem do empate.

Otero treinou normalmente nesta segunda após ser expulso aos 26 minutos do primeiro tempo do segundo jogo da final. Luan, por sua vez, foi substituído aos 13 minutos da etapa final, no domingo.

A baixa na atividade foi o capitão Leonardo Silva. Ele sofreu uma pequena lesão na coxa direita e foi vetado da partida, de fora da lista de 20 jogadores relacionados pelo técnico Thiago Larghi.

O Atlético voltará a campo na quarta, apenas três dias após a decepção na final do Estadual. Leonardo Silva, contudo, garante que o revés na decisão não afetará a estreia da equipe na Sul-Americana, mesmo estando fora da importante partida.

"Acho que não vai interferir. A equipe está numa evolução, já passamos por situações complicadas na competição, nos recuperamos, evoluímos e acredito que a equipe está bem consciente do que tem que fazer. Vamos entrar confiantes para fazer um grande jogo. É ruim, ninguém quer perder título, mas temos que nos recuperar e estar com a cabeça no lugar", declarou o defensor, nesta segunda.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Cleiton;

Laterais: Samuel Xavier, Patric, Fábio Santos e Danilo;

Zagueiros: Gabriel, Felipe Santana e Bremer;

Meio-campistas: Arouca, Adilson, Elias, Gustavo Blanco, Cazares e Tomás Andrade;

Atacantes: Róger Guedes, Erik, Otero, Luan e Ricardo Oliveira.