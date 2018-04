Dodô celebra vitórias seguidas do Santos e exalta: 'Momento de afirmação'

09/04/2018 | 19:21



O Santos se reergueu rapidamente da queda no Campeonato Paulista e venceu o Estudiantes mesmo atuando na Argentina, quinta-feira passada. Como havia batido o Palmeiras na partida anterior - acabou eliminado do Estadual nos pênaltis -, o time já embala dois triunfos seguidos e chega em alta para o Brasileirão, como destacou o lateral-esquerdo Dodô nesta segunda-feira.

"Acho que as duas vitórias fora de casa deram muita confiança para a gente. Conversamos bastante depois da eliminação no Paulista, ficamos bastante chateados até pelas partidas que fizemos, mas os jogos mostraram que a gente pode competir com grandes elencos. Então, estes dois resultados deram uma convicção a mais para a gente. Foi uma afirmação. O momento é bom", considerou.

Com o Paulista deixado para trás e sem compromissos nesta semana pela Libertadores, o foco é todo para a estreia no Brasileirão. No sábado, a equipe recebe o Ceará, campeão estadual deste ano, no Pacaembu. E neste início de preparação, Dodô admitiu desconhecer o adversário.

"Sinceramente, ainda sei pouco (sobre o Ceará). O Jair (Ventura) vai explicar para a gente esta semana. A gente vê bastante vídeos, o pessoal da análise passa as características deles. Então, vamos estudá-los esta semana, temos tempo para nos preparar. Agora, é partir tudo do zero. O que aconteceu no Estadual ficou para trás", avaliou.

Dodô exaltou a necessidade de começar o Brasileirão em alta e usou o exemplo do Corinthians campeão em 2017 para mostrar o peso que um bom início de campeonato tem. "Os números mostram que começar bem é essencial. Ano passado, o Corinthians fez um primeiro turno muito bom e abriu uma vantagem que soube administrar depois. Acho que é importante começar bem, e ter este tempo para treinar é uma vantagem."

RODRIGÃO - Também nesta segunda-feira, o Santos acertou o empréstimo de Rodrigão ao Avaí. Sem espaço no elenco alvinegro, o atacante foi liberado e assinou contrato até o fim do ano com o time catarinense. No ano passado, ele já havia disputado o Brasileirão pelo Bahia.