Trump aguarda reunião com Coreia do Norte para maio ou junho

09/04/2018 | 18:46



O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira, 9, que espera se reunir com a Coreia do Norte para discutir seu programa nuclear em maio ou junho. Trump falou a repórteres na Casa Branca e revelou sua expectativa. "Espero que possamos fazer um acordo sobre a desnuclearização". O governo da Coreia do Norte se comunicou com os Estados Unidos para dizer que o líder Kim Jong-un está pronto para discutir seu programa de armamento nuclear, aumentando a probabilidade de que a cúpula de fato ocorra.

O presidente americano também disse, neste segunda-feira, que espera um relacionamento "muito diferente do que tem sido por anos e anos" e acrescentou que presidentes anteriores deveriam ter mantido tais conversas.