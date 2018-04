Moody's: Rating do Brasil pode ser elevado com reformas estruturais

09/04/2018 | 18:29



A agência de classificação de risco Moody's afirmou nesta segunda-feira, 9, que o rating do Brasil pode ser elevado se novas reformas estruturais, que sustentariam taxas de crescimento mais elevadas, forem aprovadas. Essas reformas, de acordo com a instituição, também dariam apoio a uma consolidação fiscal mais rápida do que a atualmente esperada.

No comunicado em que mantém a nota soberana brasileira em Ba2 e altera a perspectiva de negativa para estável, a Moody's aponta que um ressurgimento da inoperância política e a paralisação da agenda de reformas "exercerão pressão negativa sobre o rating". Enquanto isso, o fracasso na aprovação de reformas fiscais, como a da Previdência, seria um forte indicador dessa inoperância.

Esse cenário também indicaria "fraquezas institucionais que não foram capturadas por nossa avaliação atual e exerceriam pressão negativa extra sobre as notas".