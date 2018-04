Nacho fica fora de treino e Casemiro pode ser improvisado na zaga do Real

09/04/2018 | 18:32



O técnico Zinedine Zidane tem uma séria dor de cabeça para resolver no Real Madrid até esta quarta-feira, quando recebe a Juventus no confronto de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Com muitos desfalques na zaga, o francês pode ter que improvisar o volante brasileiro Casemiro no setor.

Isso porque, no momento, Varane é o único zagueiro disponível no elenco merengue. Seu companheiro, Sergio Ramos, está fora por suspensão, enquanto os reservas Nacho e Jesús Vallejo se recuperam de contusão.

Nesta segunda-feira, Nacho ficou de fora da atividade comandada por Zidane, enquanto Vallejo realizou treino com bola separado do resto do elenco. O primeiro está praticamente descartado para o confronto, enquanto o segundo ainda tem esperança de atuar.

Mas se Vallejo não tiver condições de jogo, a tendência é que Casemiro vá para a zaga. O volante chegou a atuar na posição em algumas oportunidades com a camisa do São Paulo, mas não é utilizado assim no Real desde agosto do ano passado.

Mesmo com problemas na defesa, o Real é amplo favorito a ficar com a vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Isto porque venceu por 3 a 0 na ida, em Turim, e pode até perder por dois gols de diferença em casa para se classificar.