Detalhes sobre a maternidade em que Kate Middleton dará à luz são divulgados

09/04/2018 | 18:11



Cada vez mais perto do grande dia do nascimento do terceiro filho de Kate Middleton com o Príncipe William, a revista britânica Hello contou tudo sobre a maternidade em que a Duquesa de Cambridge ficará.

O Hospital St Mary's fica em Paddington, em Londres e é o mesmo local escolhido por Kate para o nascimento de seus outros dois filhos, George e Charlotte. A revista Hello conversou com Katherine Filkins, que contou como foi a experiência de dar à luz na mesma maternidade:

Katherine contou que o tratamento do hospital a fez se sentir como parte da realeza. Havia chá da tarde para celebrar o nascimento do bebê, massagem pós-parto e até taças de espumante!

- O hospital possui banheiros chiques e a qualidade da comida é fantástica. Tinha uma lista de vinho, você podia pedir Champagne se quisesse. Logo após o parto eles te trazem um chá da tarde delicioso para você e sua família.

Após o parto, o casal havia reservado um dos quartos padrão do hospital, mas como o local estava cheio, eles foram mandados para uma das suítes de luxo. Eles acreditam que seja o mesmo tipo de quarto que Kate costuma ficar.

- Era um quarto grande, nós podíamos ter todos os nossos parentes lá no dia seguinte. Cabiam seis pessoas sentadas confortavelmente.

Eles ainda contaram que o hospital tem todos os cuidados possíveis com o bebê para que a mãe não tenha que se preocupar e possa descansar quando quiser.