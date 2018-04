Athletic Bilbao surpreende e vence o Villarreal fora de casa pelo Espanhol

09/04/2018 | 17:58



Em meio a uma campanha para ser esquecida, o Athletic Bilbao deu uma rara alegria a seus torcedores neste Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira, no fechamento da 31.ª rodada da competição, a equipe basca visitou o Villarreal e surpreendeu, ao vencer por 3 a 1.

O resultado levou o Athletic a 39 pontos, na 12.ª colocação, se distanciando de vez da luta contra o rebaixamento. Por outro lado, o Villarreal parou nos 47 pontos, na sexta colocação e fechando a zona de classificação para a Liga Europa da próxima temporada.

O primeiro gol do Athletic saiu logo aos quatro minutos, quando Iñaki Williams fez linda jogada pela direita e cruzou para Iñigo Córdoba marcar. Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, o próprio Iñaki Williams aproveitou rebote do goleiro para ampliar.

Na etapa final, Carlos Bacca diminuiu aos 21 minutos, em lance no qual cometeu falta no zagueiro, não marcada pela arbitragem. O Villarreal foi para cima, mas foi castigado aos 41 com o gol de Muniain. Álvaro González ainda foi expulso, acabando com qualquer chance de reação.

As duas equipes agora voltam a campo no fim de semana, pela 32.ª rodada do Espanhol. No sábado, o Villarreal visita o Sevilla, em disputa direta por vaga na Liga Europa. No mesmo dia, o Athletic recebe o Deportivo La Coruña.