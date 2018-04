Bayer Leverkusen goleia RB Leipzig fora e sobe para 4º no Alemão

09/04/2018 | 17:57



Em duelo direto por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen surpreendeu o RB Leipzig ao golear o rival por 4 a 1, fora de casa, nesta segunda-feira, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado levou o time visitante ao quarto lugar, dentro da zona de classificação à Liga dos Campeões.

Com 48 pontos, o Bayer Leverkusen voltou a entrar na zona de classificação para a disputa da principal competição europeia. As brigas pelas vagas se tornaram o maior atrativo do Alemão porque o Bayern de Munique confirmou o título no sábado. O time de Munique também já garantiu uma das vagas na Liga dos Campeões.

Restam, portanto, três vagas para ao menos seis clubes na disputa. À frente do Leverkusen estão o Schalke, em segundo, com 52, e o Borussia Dortmund, com 51. Com o revés desta segunda, a equipe de Leipzig ficou mais distante desta briga, com 46 pontos, na sexta colocação, que dá lugar somente na fase preliminar da Liga Europa.

Jogando em casa, o RB Leipzig saiu na frente nesta segunda-feira. Aos 16 minutos, Sabitzer bateu no canto, de fora da área, e abriu o placar. Mas o empate veio ainda no primeiro tempo. Aos 45, Havertz completou de primeira um cruzamento da direita e deixou o placar igualado.

O gol da virada veio apenas seis minutos depois, com Julian Brandt. Diante do abatimento do time da casa, que sentiu a reviravolta no marcador, o Bayer Leverkusen só precisou de mais cinco minutos para anotar o terceiro. Retsos anotou ao completar para as redes, após cobrança de falta na área. Por fim, Volland sacramentou a goleada dos visitantes ao marcar o quarto gol do Bayer aos 24 minutos do segundo tempo.

A derrota acontece em momento crucial da temporada para o RB Leipzig. Com dificuldade para se garantir em uma competição europeia na próxima temporada, o time disputa na quinta-feira uma vaga na semifinal da Liga Europa. E está em desvantagem porque perdeu para o Olympique de Marselha por 1 a 0, no jogo de ida.