Vendas de cimento no mercado interno caem 3% no 1º tri, diz SNIC

09/04/2018 | 17:01



As vendas de cimento no mercado interno somaram 12,6 milhões de toneladas no primeiro trimestre do ano, queda de 3,0% em relação ao mesmo período de 2017, de acordo com dados preliminares da indústria, divulgados nesta segunda-feira, 9, pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).

No mês passado, foram vendidas 4,4 milhões de toneladas, redução de 8,4% na comparação anual. No consolidado dos últimos 12 meses (abril de 2017 a março de 2018), as vendas acumuladas totalizaram 53,2 milhões de toneladas, número 5,6% menor do que período anterior.

Na comparação por dia útil, que a SNIC considera o melhor indicador da indústria, as vendas de cimento no mercado interno em março apresentaram quedas de 4,6% em relação a fevereiro e de 2,6% sobre março de 2017.

Segundo o presidente do SNIC, Paulo Camillo Penna, o resultado das vendas do produto no primeiro trimestre, apesar de já esperado, ficou um pouco aquém do que o projetado pelo sindicato.

Ele afirma, em nota, que além de um menor número de dias úteis neste primeiro trimestre, o forte regime de chuvas em fevereiro e março influenciou bastante o desempenho das vendas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

Mesmo assim, estão em linha com as expectativas de recuperação de demanda em 2018: "Esperamos um melhor desempenho a partir do próximo trimestre e devemos fechar o ano com crescimento entre 1% e 2%."