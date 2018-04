Dia do Beijo: que tal dicas de livros para se inspirar

Para os românticos, o Dia do Beijo, 13 de abril, é uma data importante, afinal são os beijos que selam o amor entre das pessoas, causam aquele frio na barriga das primeiras vezes e renova a intimidade do casal depois de muito tempo de relacionamento.

Para comemorar este dia gostoso para os enamorados, selecionamos algumas obras românticas para curtir a data.

Pollyanna moça, de Eleanor H. Porter

Continuação do grande sucesso Pollyanna, também de autoria de Eleanor H. Porter, Pollyanna moça traz de volta a protagonista, que irá outra vez transformar a vida daqueles ao seu redor por meio de uma atitude positiva e do já famoso “jogo do contente”. Publicado originalmente em 1915, dois anos após o lançamento de Pollyanna, o romance tornou-se também um clássico da literatura norte-americana. Nesta sequência, a fama de Pollyanna já ultrapassa a pequena Beldingsville, e a garota é enviada a Boston para ajudar uma rica viúva a superar a tristeza causada pela perda de um filho e pela vida solitária. A encantadora aventura de Pollyanna na cidade grande trará ainda gratas surpresas à menina, como o despertar da paixão e a percepção da passagem para a vida adulta.

Ficha técnica:

Editora: Via Leitura

ISBN: 9788567097350

Edição: 1ª edição, 2017

Preço: R$37.90

Tradução: Marina Petroff

Tamanho: 14x21

Número de páginas: 256

O Romance de Tristão e Isolda, de Joseph Bédier

Uma história de amor que atravessou os séculos, O Romance de Tristão e Isolda remonta às lendas transmitidas oralmente de geração em geração pelos povos celtas. A história chega ao nosso tempo remontada a partir de seus mais antigos registros escritos, organizados pelo historiador francês Joseph Bédier. Tristão é um jovem e corajoso cavaleiro da Cornualha. Como presente ao seu protetor, o rei Marcos, o herói conquista a mão de Isolda, a Loira, da Irlanda. Quis o destino, entretanto, que os jovens bebessem a poção de amor reservada ao matrimônio real, estando, a partir daí, entrelaçados por um sentimento que resistirá à própria morte. Bédier despe o conto dos costumes da cavalaria medieval que o revestiram com o passar dos anos, relacionando a lenda, inclusive, ao Ciclo Arturiano. Nesta versão, são retomadas as vestes bárbaras primitivas da lenda, que enriquecem essa história de grandes viagens, monstros míticos, batalhas de espada, ousadia e perigo.

Ficha técnica:

Editora: Via Leitura

ISBN: 9788567097237

Edição: 1ª edição, 2016

Preço: R$29.00

Tradução: Leandro Cardoso M. da Silva

Tamanho: 14x21

Número de páginas: 128

Ausência, de Flavia Cristina Simonelli

Quando um homem se perde de si mesmo e de tudo o que permeou o seu caminho, surge a ressignificação da sua existência… Um romance essencialmente humano, cujo pano de fundo é a doença de Alzheimer. Uma história profunda e transformadora, que traz à tona muitas formas de Ausência. Um encontro de personagens aparentemente situados em lados opostos do distúrbio, médico e paciente, mas que partilham mais do que se pode esperar. Dramas pessoais, dilemas éticos e existenciais se entrelaçam nesta comovente reflexão sobre o papel da memória na existência.

Ficha técnica:

Editora: Via Leitura

ISBN: 9788567097480

Edição: 3ª edição, 2017

Preço: R$43.00

Tamanho: 14x21

Número de páginas: 256

Carmilla – A vampira de Karnstein, de Joseph Thomas Sheridan Le Fanu

Cerca de quinze anos antes de Drácula, um livro sobre vampiros marcou a literatura gótica e estabeleceu-se entre os clássicos de horror: Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. Aliás, não um livro sobre vampiros, sobre “a vampira”. A lasciva personagem que dá título ao conto tornou-se uma das mais impactantes figuras do imaginário vampiresco na história. A obra é narrada por Laura, jovem que vive isolada com o pai em um castelo na Estíria – região do antigo império austro-húngaro. Uma hóspede inesperada, entretanto, despertará os sentimentos amorosos da jovem Laura, ao mesmo tempo que lhe causará certo terror ao trazer de volta antigos pesadelos da infância. Carmilla é um conto sobre sedução e horror, criaturas ancestrais e o despertar da maturidade, amor e repulsa. Um clássico excitante para os amantes do gênero.

Ficha técnica:

Editora: Via Leitura

ISBN: 9788567097534

Edição: 1ª edição, 2018

Preço: R$ 33,00

Tradução: Martha Argel e Humberto Moura Neto

Tamanho: 14x21

Número de páginas: 96