Segundo trailer de Han Solo: Uma História de Star Wars é divulgado

09/04/2018 | 16:11



Han Solo: Uma História de Star Wars já tinha ganhado um trailer em fevereiro. No entanto, no último domingo, dia 8, a sequência ganhou um segundo trecho para deixar os fãs mais entusiasmados com a chegada do longa. A obra cinematográfica, que quase contou com a presença de Harry Styles, acompanha a história de Han Solo até o momento em que ele conhece Chewbacca, tornando-se uma lenda na nave Millennium Falcon.

O trailer já mostra muita ação - e emoção -, efeitos especiais e traz a seguinte fala:

- Você está à procura de algo. Seria isso vingança? Dinheiro? Ou outra coisa?

É para encher o coração dos fãs com adrenalina cinematográfica!

A estreia está marcada para o dia 25 de maio nos Estados Unidos, porém, o Brasil receberá esse presente antes: aqui, o filme será lançado no dia 24. Segundo o IMDb, outros diversos países como Finlândia, França e Itália poderão assistir ao longa no dia 23 de maio. Inclusive, o longa passará no dia 15 de maio no Festival Cannes, que rolará na França.

O elenco do filme é composto por atores como Alden Ehrenreich, Emilia Clarke e Donald Glover - o famoso Childish Gambino - e tem a direção de Ron Howard.