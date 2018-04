Grupo de escoteiros participa das comemorações do aniversário de Santo André

Do Diário OnLine



09/04/2018 | 16:00



O Grupo de Escoteiros Jaçatuba participou das comemorações de aniversário de Santo André no último domingo (8). A cidade completou 465 anos.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) e a primeira-dama, Carolina Serra, receberam as crianças, com as quais conversaram e tiraram fotos.