Facebook irá montar comissão independente de pesquisas eleitorais

09/04/2018 | 15:37



O diretor executivo (CEO) do Facebook, Mark Zuckerbetg, disse que a empresa está estabelecendo uma comissão independente de pesquisa eleitoral, que será a responsável por analisar os efeitos das mídias sociais nas eleições e na democracia.

A medida acontece ao mesmo tempo em que o serviço de mídia social lida com um relatório do governo de que a Rússia tentou interferir nas eleições presidenciais americanas de 2016, em parte usando o Facebook. A companhia também enfrenta um dos maiores escândalos de privacidade em seus 14 anos de história, depois que foi revelado que a empresa de análise de dados Cambridge Analytica utilizou inadequadamente dados de até 87 milhões de usuários.

Zuckerberg irá depor no Congresso americano na terça e na quarta-feira. Em um post no Facebok, o CEO disse que a comissão vai trabalhar com fundações americanas para formar um comitê de especialistas acadêmicos que irão desenvolver tópicos de pesquisa e selecionar pesquisadores independentes para estudá-los. Fonte: Associated Press.